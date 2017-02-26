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26.02.17 / 11:15 Новости / Россия и мир

ВКС и ВМФ России получат 160 вертолетов и самолетов

В нынешнем году

160 самолетовВоздушно-космические силы (ВКС) и Морская авиация ВМФ России получат около 160 самолетов и вертолетов. Об этом в воскресенье сообщил прессе главком ВКС России Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, самолеты и вертолеты поступят в этом году. Он рассказал, что общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС страны составляет 100% в настоящий момент.

Отметим, в декабре заместитель главкома Воздушно-космических сил Павел Кураченко заявил, что ВКС получат свыше 900 новых самолетов и вертолетов. Он уточнил, что это произойдет до 2020 года.

По материалам: ria.ru
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