ВКС и ВМФ России получат 160 вертолетов и самолетов В нынешнем году

Воздушно-космические силы (ВКС) и Морская авиация ВМФ России получат около 160 самолетов и вертолетов. Об этом в воскресенье сообщил прессе главком ВКС России Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, самолеты и вертолеты поступят в этом году. Он рассказал, что общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС страны составляет 100% в настоящий момент.

Отметим, в декабре заместитель главкома Воздушно-космических сил Павел Кураченко заявил, что ВКС получат свыше 900 новых самолетов и вертолетов. Он уточнил, что это произойдет до 2020 года.