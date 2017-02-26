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26.02.17 / 03:23 Новости / Общество / Россия и мир

У посольства РФ в Анкаре прошла акция протеста

Выступали против присоединения Крыма

крымцероссия Фото с сайта uapress.infoУ здания посольства России в Анкаре прошла акция протеста, организованная Ассоциацией НПО крымских татар. Об этом накануне передает агентство Anadolu.

Демонстранты выступали против присоединения полуострова Крым к России. По информации агентства, возле посольства собралось несколько десятков этнических татар, которые проживают в Турции.

Крым стал субъектом России весной 2014 года. Тогда на референдуме «за» присоединение полуострова проголосовали 96,7% жителей республики. Украинские власти и западные страны считают присоединение Крыма незаконным. В результате, против России были введены санкции, они действуют по настоящее время.

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