У посольства РФ в Анкаре прошла акция протеста Выступали против присоединения Крыма

У здания посольства России в Анкаре прошла акция протеста, организованная Ассоциацией НПО крымских татар. Об этом накануне передает агентство Anadolu.

Демонстранты выступали против присоединения полуострова Крым к России. По информации агентства, возле посольства собралось несколько десятков этнических татар, которые проживают в Турции.

Крым стал субъектом России весной 2014 года. Тогда на референдуме «за» присоединение полуострова проголосовали 96,7% жителей республики. Украинские власти и западные страны считают присоединение Крыма незаконным. В результате, против России были введены санкции, они действуют по настоящее время.