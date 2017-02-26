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26.02.17 / 13:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Петербурге в октябре

14-18 октября

Ассамблея Межпарламентского союза Российский президент Владимир Путин распорядился провести Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге в октябре. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

МПС пройдет с 14 по 18 октября. Путин распорядился создать оргкомитет по подготовке к проведению Ассамблеи.

Отметим, также президент поручил МВД обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям. За безопасность проведения мероприятия отвечает ФСБ.

Межпарламентский союз — одна из представительных организаций в сфере межпарламентского сотрудничества. Она объединяет 170 государств.

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