Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Петербурге в октябре 14-18 октября

Российский президент Владимир Путин распорядился провести Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге в октябре. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

МПС пройдет с 14 по 18 октября. Путин распорядился создать оргкомитет по подготовке к проведению Ассамблеи.

Отметим, также президент поручил МВД обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям. За безопасность проведения мероприятия отвечает ФСБ.

Межпарламентский союз — одна из представительных организаций в сфере межпарламентского сотрудничества. Она объединяет 170 государств.