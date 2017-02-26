Никиту Белых перевели в СИЗО после курса лечения «Он чувствует себя значительно лучше»

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых перевели после курса лечения в СИЗО «Лефортово». Об этом в воскресенье сообщила член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение», — заявила Меркачева. Она отметила, что Белых проходил курс лечения в больнице столичного СИЗО «Матросская тишина».

Отметим, в январе бывший губернатор жаловался на ухудшения самочувствия и боли в ноге. Белых задержали в июне прошлого года. Его подозревают в получении взятки на крупную сумму. Политик отрицает свою вину.