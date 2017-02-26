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26.02.17 / 02:48 Новости / Россия и мир

BlackBerry представила новый смартфон KeyOne

С традиционной QWERTY-клавиатурой

keyone bbКомпания BlackBerry официально анонсировала новый смартфон KeyOne. Об этом сообщили в компании накануне.

Особенностью устройства стала традиционная для продукции BlackBerry физическая клавиатура, расположенная в нижней части смартфона. Клавиатура также может использоваться в качестве дополнительного сенсорного экрана, она реагирует на касания и жесты.

Смартфон работает на базе Android 7.0 Nougat, имеет основную камеру 12 Мп и аккумулятор емкостью 3505 мАч. Кроме того, устройство оснащено технологией быстрой зарядки QuickCharge. Ожидается, что смартфон появится на рынке в апреле. В США цена составит $549, европейские покупатели смогут приобрести смартфон за 599 евро.

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