Все новости

26.02.17 / 11:50 Новости / Политика / Россия и мир

Ильдар Дадин вышел на свободу

Ранее в колонию №5 прибыл автомобиль спецсвязи

Ильдар ДадинаПолитический активист Ильдар Дадин покинул исправительную колонию №5 в Алтайском крае. Это произошло в воскресенье.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей», — сказал Дадин у ворот колонии.

Ранее в ИК-5, где он отбывает наказание, прибыл автомобиль спецсвязи. Он привез решение Верховного суда об освобождении Дадина.

Отметим, в субботу  жена Дадина Анастасия Зотова пожаловалась в прокуратуру на на Государственную фельдъегерскую службу, поскольку служба не доставила в алтайскую колонию копию постановления Верховного суда. В среду президиум Верховного суда РФ принял решение об отмене приговора Дадину. Оно немедленно вступило в силу.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017