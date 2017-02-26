Ильдар Дадин вышел на свободу Ранее в колонию №5 прибыл автомобиль спецсвязи

Политический активист Ильдар Дадин покинул исправительную колонию №5 в Алтайском крае. Это произошло в воскресенье.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей», — сказал Дадин у ворот колонии.

Ранее в ИК-5, где он отбывает наказание, прибыл автомобиль спецсвязи. Он привез решение Верховного суда об освобождении Дадина.

Отметим, в субботу жена Дадина Анастасия Зотова пожаловалась в прокуратуру на на Государственную фельдъегерскую службу, поскольку служба не доставила в алтайскую колонию копию постановления Верховного суда. В среду президиум Верховного суда РФ принял решение об отмене приговора Дадину. Оно немедленно вступило в силу.