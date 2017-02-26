СМИ сообщили о начале процедуры освобождения Дадина К алтайской колонии прибыл автомобиль спецсвязи

К исправительной колонии №5, где отбывает наказание политический активист Ильдар Дадин, прибыл автомобиль спецсвязи. Об этом в воскресенье передает телеканал «Дождь».

На вопрос журналиста, привезла ли машина решение Верховного суда об освобождении Дадина, сотрудник колонии ответил: «Да-да, привезли». По предварительным данным, процедура часа может занять от одного до полутора часов.

Добавим, накануне жена Дадина Анастасия Зотова пожаловалась в прокуратуру на на Государственную фельдъегерскую службу. Женщина сообщила, что служба не доставила в алтайскую колонию копию постановления Верховного суда. Такое решение суд принял в среду. Ранее адвокаты Дадина также подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное удержание активиста в колонии.