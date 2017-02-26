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26.02.17 / 10:45 Новости / Россия и мир

СМИ сообщили о начале процедуры освобождения Дадина

К алтайской колонии прибыл автомобиль спецсвязи

Дадин процедура

Фото tass.ru

К исправительной колонии №5, где отбывает наказание политический активист Ильдар Дадин, прибыл автомобиль спецсвязи. Об этом в воскресенье передает телеканал «Дождь».

На вопрос журналиста, привезла ли машина решение Верховного суда об освобождении Дадина, сотрудник колонии ответил: «Да-да, привезли». По предварительным данным, процедура часа может занять от одного до полутора часов.

Добавим, накануне жена Дадина Анастасия Зотова пожаловалась в прокуратуру на на Государственную фельдъегерскую службу. Женщина сообщила, что служба не доставила в алтайскую колонию копию постановления Верховного суда. Такое решение суд принял в среду. Ранее адвокаты Дадина также подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное удержание активиста в колонии.

По материалам: tvrain.ru
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