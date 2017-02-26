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26.02.17 / 01:44 Новости / Россия и мир

Во Франции прошла демонстрация против приезда Марин Ле Пен

На улицы вышло более 2 тыс. человек

демонстрация против приезда Марин Ле Пен

Фото: Мartin Bertrand / AFP

В центре французского города Нант прошла демонстрация против приезда лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом накануне пишет газета Le Monde.

По информации полиции, в акции протеста участвовали порядка 2,2 тыс. человек. Среди них представители различных политических движений.

Визит Марин Ле Пен запланирован на воскресенье, 26 февраля. Ожидается, что в этот же день демонстрации против партий «Национальный фронт» и «Республиканцы»  пройдут в нескольких крупных городах. Лидеры партий Марин Ле Пен и Франсуа Фийон – кандидаты на пост президента Франции. В настоящее время оба проходят по делам о хищении бюджетных средств.

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