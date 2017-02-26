Во Франции прошла демонстрация против приезда Марин Ле Пен На улицы вышло более 2 тыс. человек

В центре французского города Нант прошла демонстрация против приезда лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом накануне пишет газета Le Monde.

По информации полиции, в акции протеста участвовали порядка 2,2 тыс. человек. Среди них представители различных политических движений.

Визит Марин Ле Пен запланирован на воскресенье, 26 февраля. Ожидается, что в этот же день демонстрации против партий «Национальный фронт» и «Республиканцы» пройдут в нескольких крупных городах. Лидеры партий Марин Ле Пен и Франсуа Фийон – кандидаты на пост президента Франции. В настоящее время оба проходят по делам о хищении бюджетных средств.