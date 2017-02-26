Госдеп обвинил ополчение в атаке на миссию ОБСЕ на востоке Украины Ополченцев назвали пророссийскими

Госдепартамент США обвинил ополчение в атаке на мониторинговую миссию ОБСЕ на востоке Украины. Об этом в ведомстве заявили в воскресенье.

В заявлении сказано, что госдеп осуждает нападение на ОБСЕ и конфискацию беспилотника миссии. Силы, виновные в атаке назвали пророссийскими сепаратистами. Госдеп также призвал немедленно прекратить огонь, выполнить отвод тяжелых орудий и осуществить допуск наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, в пятницу бойцы самопровозглашенной Донецкой Республики конфисковали беспилотник ОБСЕ. Это произошло в городе Ясиноватая Донецкой области. Ранее в организации сообщили о намерении увеличить количество наблюдателей на востоке Украины. Также было объявлено о возможном создании новых зон разведения конфликтующих сторон.