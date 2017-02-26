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26.02.17 / 13:19 Новости / Политика / Россия и мир

В Киргизии задержали лидера оппозиционной фракции парламента

Его подозревают в коррупции

Киргизия лидерВ Киргизии задержали лидера оппозиционной фракции «Ата-Мекен» парламента Омурбек Текебаев. Об этом в воскресенье сообщили в Госкомитете национальной безопасности республики.

Текабева задержали в ночь на воскресенье в аэропорту «Манас». Накануне Генпрокуратура Киргизии возбудила против политика и ряда других лиц уголовное дело по статьям «коррупция» и «мошенничество» по делу вокруг оператора MegaCom.

Отметим, дело возбудили после обращения владельца нескольких телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. По словам Маевского, в 2010 году Текебаев получил от него $1 млн за «создание для него преференций». На тот момент политик был замглавы временного правительства Киргизии.

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