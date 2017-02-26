«Лунный свет» получил премию «Независимый дух» за лучшую картину И за лучший сценарий

Фильм «Лунный свет» получил премию «Независимый дух» в номинации «Лучший фильм года». Церемония награждения прошла в Калифорнии.

Берри Дженкинс получил приз как лучший режиссер. Также картина была отмечена за лучший сценарий.

Лучшей актрисой признали француженку Изабель Юппер за фильм «Она». Награду за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек, сыгравший в «Манчестере у моря».

Отметим, премию «Независимый дух» вручают кинокартинам с бюджетом менее $20 млн. На фильм «Лунный свет» потратили $1,5 млн. Его сняли за 25 дней. В настоящий момент картина заработала в прокате $21,5 млн.