«Мираторг» собирается построить животноводческий комплекс в Смоленской области На 12 тыс. голов скота

«Брянская молочная компания», входящая в холдинг «Мираторг», собирается построить животноводческий комплекс на земельных участках Смоленской области, взятых в долгосрочную аренду у государства. Об этом сообщили в правительстве России накануне.

В ведомстве отметили, что два участка будут сданы в аренду «Мираторгу» сроком на 49 лет. Они предназначены для создания животноводческих комплексов и логистического центра, где можно будет разместит до 12 тыс. голов маточного поголовья и до 230 быков ангусской породы.

Ранее стало известно, что «Брянская молочная компания» инвестирует более 8 млрд рублей в развитие производства говядины в Смоленской области. Холдинг «Мираторг» — один из крупнейших российских производителей говядины и свинины. Он существует с 1985 года. Деятельность компании охватывает 16 регионов России