В Петербурге на митинге в память о Борисе Немцове собрались 3 тыс. человек В шествии принимали участие около 2 тыс. человек

На митинге в память о политике Борисе Немцове собрались около 3 тыс. человек. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

Митинг проходит на Марсовом поле.

«Немцов делал то, то что считал нужным. Даже если он один. Он всегда шел вперед», — сказал лидер «Парнаса» в Петербурге Андрей Пивоваров.

Ранее в городе прошло шествие в память о Борисе Немцове. В нем приняли участие от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек. Колонна прошла маршем от станции метро «Горьковская» до Марсового поля.

Добавим, Немцова убили 27 февраля 2015 году. В настоящий момент продолжается следствие по делу об его убийстве.