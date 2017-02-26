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26.02.17 / 14:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на митинге в память о Борисе Немцове собрались 3 тыс. человек

В шествии принимали участие около 2 тыс. человек

Борис Немцов, фото с сайта golos-ameriki.ruНа митинге в память о политике Борисе Немцове собрались около 3 тыс. человек. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

Митинг проходит на Марсовом поле.

«Немцов делал то, то что считал нужным. Даже если он один. Он всегда шел вперед», — сказал лидер «Парнаса» в Петербурге Андрей Пивоваров.

Ранее в городе прошло шествие в память о Борисе Немцове. В нем приняли участие от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек. Колонна прошла маршем от станции метро «Горьковская» до Марсового поля.

Добавим, Немцова убили 27 февраля 2015 году. В настоящий момент продолжается следствие по делу об его убийстве.

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