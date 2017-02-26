Главой Нацкомитета демократов США стал Том Перес За него отдали свой голос 235 человек

Председателем Национального комитета Демократической партии США назначен Том Перес. Об этом стало известно на конференции Нацкомитета демократов накануне.

За Переса отдали голоса 235 членов Нацкомитета партии. Он обошел конгрессмена Кита Эллисона, за которого проголосовали 200 человек.

Для определения председателя потребовалось провести два тура голосования. Ранее Том Перес занимал должность министра труда при администрации Барака Обамы. До Переса главой Нацкомитета демократов была Дебби Вассерман-Шульц. Летом 2016 года она оставила свою должность на фоне скандала со взломом сервисов партии.