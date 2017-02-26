Объем торговли услугами Китая превысил 5 трлн юаней в 2016 году Прирост составил 14,2%

Объем торговли услугами Китая превысил 5,25 трлн юаней (порядка $764 млрд) в прошлом году. Об этом накануне передает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Таким образом, прирост экспорта и импорта услуг составил 14,2%. При этом во внешней торговле этот показатель достиг 18%.

Отрицательное сальдо Китая в торговле услугами с США составило $52,3 млрд. Это самый высокий показатель среди всех торговых партнеров страны. По оценкам Минкоммерции, результат 2016 года позволит Китаю сохранить второе место в мире по данному показателю. Добавим, в период с 2012 по 2015 года среднегодовой прирост экспорта услуг в мире составил около 2,2%.