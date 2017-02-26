Орешкин назвал условие ускорения роста экономики Это прорывные проекты

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал условие ускорения роста экономики. Об этом в воскресенье он написал в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи.

Орешкин считает, что ускоренный экономический рост обеспечат прорывные проекты. Министр сообщил, что такие проекты должны ориентироваться на увеличение инвестиций, рационализацию использования трудовых ресурсов, наращивание производительности и интенсивное повышение объемов несырьевого экспорта.

Глава Минэкономразвития добавил, что снижается число предпринимателей, считающих главной проблемой развития бизнеса экономическую неопределенность. По его данным, этот показатель упал с 55 до 47 пунктов с декабря 2016 по январь 2017.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 27 по 28 февраля. Ранее на встрече с Президентом РФ Максим Орешкин заявил, что российский бизнес стал максимально более уверенным с 2011 года. По его мнению, экономическая активность начала восстанавливаться.