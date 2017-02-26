Экс-президент Ирана написал письмо Трампу Осудил миграционный указ

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил главе США Дональду Трампу письмо. Об этом в воскресенье сообщает ABC News.

Послание состоит из 3,5 тыс. слов. В письме Махмуд Ахмадинежад затронул тему действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Также политик осудил миграционный указ Трампа. Однако в целом тон письма был «примирительным», отметил телеканал.

Добавим, бывший президент Ирана передал письмо в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы США. Ранее Махмуд Ахмадинежад также писал послания Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему.

Напомним, в конце января Трамп подписал документ, накладывающий запрет на въезд мигрантов в страну на 120 дней. Также документ запрещает прием мигрантов из Сирии на неопределенный срок.