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26.02.17 / 18:19 Новости / Политика / Россия и мир

Экс-президент Ирана написал письмо Трампу

Осудил миграционный указ

письмо ТрампуБывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил главе США Дональду Трампу письмо. Об этом в воскресенье сообщает ABC News.

Послание состоит из 3,5 тыс. слов. В письме Махмуд Ахмадинежад затронул тему действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Также политик осудил миграционный указ Трампа. Однако в целом тон письма был «примирительным», отметил телеканал.

Добавим, бывший президент Ирана передал письмо в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы США. Ранее Махмуд Ахмадинежад также писал послания Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему.

Напомним, в конце января Трамп подписал документ, накладывающий запрет на въезд мигрантов в страну на 120 дней. Также документ запрещает прием мигрантов из Сирии на неопределенный срок.

По материалам: abcnews.go.com
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