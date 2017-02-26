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26.02.17 / 05:01 Новости / Общество / Россия и мир

Глава Минздрава стала лауреатом премии «Щит и роза»

За спасение женщины

«Щит и роза»

Фото Тараса Литвиненко

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова стала лауреатом премии «Щит и роза» в 2017 году. Об этом сообщили в Минздраве накануне.

Министру вручили высокую награду за спасение одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк в прошлом году. По словам министра, тогда у одной из женщин случился инсульт, ей оказали первую медицинскую помощь и вернули в сознание.

После экстренной посадки в Санкт-Петербурге пассажирка была направлена в больницу. Общероссийская премия «Щит и роза» впервые была вручена в 2008 году. Ежегодно ей награждают лучших представительниц силовых структур, проявивших себя во время выполнения служебного долга.

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