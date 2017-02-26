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26.02.17 / 12:02 Новости / Россия и мир

Глава Приморья пообещал скоро решить вопрос об установке «ГЛОНАСС»

Он обратился к полпреду президента

Ford Transit Эра ГлонассИзменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» внесут в скором времени. Об этом в воскресенье сообщил глава Приморья Владимир Миклушевский.

«Я обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, он меня услышал и поддержал, в правительстве были приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована», — сказал Миклушевский журналистам.

По его словам, пострадал в основном средний и малый бизнес.

Отметим, с января в России вступило в силу требование об обязательном оснащении иностранных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако в регламенте не указан порядок оборудования системой машин, которые ввозят в страну. Таким образом, с начала года на Владивостокской таможне скопилось около 1 тыс. машин.

По материалам: ria.ru
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Реплики

  1. александр васильевич 26.02.2017 at 12:43

    почему за мой счёт ? если государство хочет установить на авто что то -пусть мне оплатят стоимость расхода

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