Глава Приморья пообещал скоро решить вопрос об установке «ГЛОНАСС» Он обратился к полпреду президента

Изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» внесут в скором времени. Об этом в воскресенье сообщил глава Приморья Владимир Миклушевский.

«Я обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, он меня услышал и поддержал, в правительстве были приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована», — сказал Миклушевский журналистам.

По его словам, пострадал в основном средний и малый бизнес.

Отметим, с января в России вступило в силу требование об обязательном оснащении иностранных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако в регламенте не указан порядок оборудования системой машин, которые ввозят в страну. Таким образом, с начала года на Владивостокской таможне скопилось около 1 тыс. машин.