Глава ТПП озвучил приоритетные отрасли экономики России

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин назвал отрасли, которые могут стать локомотивами для экономики России. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье.
«К таким отраслям относятся строительный и транспортный комплексы», — сказал Катырин. Также он уверен, что особое внимание должно уделяться сферам образования и информационных технологий.
Отметим, по мнению Катырина, главная задача в настоящий момент — поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса. Для этого нужна предсказуемость работы бизнеса, подчеркнул президент ТПП.
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