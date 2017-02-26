Глава ТПП озвучил приоритетные отрасли экономики России Транспортная и строительная

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин назвал отрасли, которые могут стать локомотивами для экономики России. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье.

«К таким отраслям относятся строительный и транспортный комплексы», — сказал Катырин. Также он уверен, что особое внимание должно уделяться сферам образования и информационных технологий.

Отметим, по мнению Катырина, главная задача в настоящий момент — поддержать позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса. Для этого нужна предсказуемость работы бизнеса, подчеркнул президент ТПП.