Российские лыжники выиграли командный спринт на ЧМ Они пришли с результатом в 17 минут 40,69 секунды

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков выиграли золото в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования состоялись в воскресенье.

Россияне показали результат в 17 минут 40,69 секунды. Второе место завоевали итальянцы. Третье место осталось за командой из Финляндии.

Добавим, первенство проходит в Лахти. Чемпионат мира азвершится 5 марта. Ранее Сергей Устюгов завоевал первое место в скиатлоне и второе в спринте. Всего на счету российской сборной четыре золотые медали.