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26.02.17 / 17:04 Новости / Россия и мир / Спорт

Российские лыжники выиграли командный спринт на ЧМ

Они пришли с результатом в 17 минут 40,69 секунды

спринт

Фото: AP / Matthias Schrader

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков выиграли золото в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования состоялись в воскресенье.

Россияне показали результат в 17 минут 40,69 секунды. Второе место завоевали итальянцы. Третье место осталось за командой из Финляндии.

Добавим, первенство проходит в Лахти. Чемпионат мира азвершится 5 марта. Ранее Сергей Устюгов завоевал первое место в скиатлоне и второе в спринте. Всего на счету российской сборной четыре золотые медали.

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