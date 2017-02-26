Россия передала сирийцам 17 тонн гумпомощи за сутки Предметы первой необходимости

Министерство обороны России доставило в Сирию 17 тонн гуманитарных грузов за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в российском Центре по примирению в Сирии.

Российский самолет передал на авиабазу Хмеймим продукты питания, предметы первой необходимости и другие вещи. Кроме того, в ближайшее время авиация министерства доставит гуманитарные грузы, переданные сирийцам по линии ООН.

Центр по примирению в Сирии существует с февраля 2016 года. Одна из его важнейших задач – гуманитарная помощь и восстановление инфраструктуры пострадавших территорий. В настоящее время в Женеве проходит очередной раунд межсерийских переговоров. Возобновление контакта стало возможным после соглашения о прекращении огня, заключенному в конце прошлого года.