Саманта Пауэр написала статью в память о Виталии Чуркине Рассказала о работе с постпредом России

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр написала статью, посвященную постпреду России Виталию Чуркину. Материал опубликован в газете The New York Times в воскресенье.

Пауэр поделилась впечатлениями от сотрудничества с Виталием Чуркиным. Она отметила, что, несмотря на возникающие противоречия, взаимодействие с российским дипломатом было продуктивным.

Напомним, Виталий Чуркин был российским представителем в ООН с 2006 года. Он умер в феврале этого года в Нью-Йорке. Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дипломата посмертно наградили Орденом Мужества.