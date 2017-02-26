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26.02.17 / 07:08 Новости / Общество / Россия и мир

Саманта Пауэр написала статью в память о Виталии Чуркине

Рассказала о работе с постпредом России

Саманта Пауэр

Фото Andrew Kelly / Reuters

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр написала статью, посвященную постпреду России Виталию Чуркину. Материал опубликован в газете The New York Times в воскресенье.

Пауэр поделилась впечатлениями от сотрудничества с Виталием Чуркиным. Она отметила, что, несмотря на возникающие противоречия, взаимодействие с российским дипломатом было продуктивным.

Напомним, Виталий Чуркин был российским представителем в ООН с 2006 года. Он умер в феврале этого года в Нью-Йорке. Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дипломата посмертно наградили Орденом Мужества.

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