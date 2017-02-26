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26.02.17 / 14:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит шествие в память о Борисе Немцове

Собралось около 1,5 - 2 тыс. человек

шествие немцовВ Петербурге началось шествие в память о политике Борисе Немцове. В нем принимают участие две тысячи человек, передает в воскресенье корреспондент АБН.

Собравшиеся несут в руках цветы и портреты Немцова. Кроме того, у них в руках плакаты с надписями «борись».

Добавим, позже в Петербурге пройдет  акция памяти Бориса Немцова. Смольный согласовал количество участников акции на Марсовом поле до 3 тыс. человек.

Добавим, марши в память о политике также проходят и в других российских городах.  Активисты  комитета «Нация и Свобода» сообщили, что  в Москве сотрудники правоохранительных органов отказались допускать к участию в марше баннеры с надписями «Долой Диктатуру! За права и свободу русского народа» и «Свободу Белову!». В комитете отметили, что к участию в марше также не допустили участников с баннерами с цитатами Бориса Немцова.

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