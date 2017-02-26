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26.02.17 / 08:22 Новости / Россия и мир

СМИ: Япония подготовила план сотрудничества на Курилах

По туризму, экологии, медицине и рыболовству

Курилы www.tribuna.ruВласти Японии подготовили план сотрудничества с Россией на Курильских островах. Об этом в воскресенье сообщает газета Nikkei.

По информации издания, Япония, например, может предложить жителям Южных Курил помощь японских медиков. Также, по мнению правительства Японии, туристические фирмы с обеих сторон могли бы организовывать круизы к Курилам, но не высаживать на них туристов, чтобы не поднимать проблему принадлежности островов.

В начале этого года генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны обдумывают дату визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Ранее президент России Владимир Путин побывал в Японии с официальным визитом. На встрече было подписано порядка 12 межправительственных документов, а также 68 соглашений о сотрудничестве в бизнесе.

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