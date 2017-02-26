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26.02.17 / 07:25 Новости / Россия и мир

США могут выйти из Совета по правам человека ООН – СМИ

Государство недовольно деятельностью организации

Дворец Наций в Женеве, фото пресс-службы ООНСША рассматривают вариант выхода из Совета по правам человека Организации объединенных наций (СПЧ ООН). Об этом в воскресенье пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Правительство страны якобы недовольно политикой, проводимой СПЧ по отношению к Израилю. Собеседники издания также отметили, что одна из причин выхода США из совета – нахождение в нем стран, нарушающих права человека.

Однако речи о немедленном выходе США пока не идет. По информации издания, решение будет приниматься госсекретарем страны Рексом Тиллерсоном, постпредом США при ООН Никии Хейли и президентом Дональдом Трампом. СПЧ существует с 2006 года , в организацию входит 47 представителей государств, избираемых членами Генассамблеи ООН. Россия не была переизбрана в совет осенью прошлого года.

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