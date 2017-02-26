Спецпосланник ООН осудил теракт в сирийском Хомсе Он назвал нападение попыткой сорвать переговоры

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура осудил террористические нападения в городе Хомс, Сирия. Об этом накануне передает агентство Reuters.

По словам дипломата, целью теракта была попытка сорвать переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Женеве. Он отметил, что эта цель не должна быть достигнута.

Напомним, теракт произошел накануне возле зданий госбезопасности и отделения службы военной разведки в Хомсе, ответственность за атаку взяли на себя члены террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). В результате нападения погибло более 30 человек. В настоящее время в Женеве проходит очередной раунд переговоров по Сирии. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари призвал все стороны переговоров осудить теракты в Хомсе.