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26.02.17 / 03:55 Новости / Общество / Россия и мир

Трамп отказался от ежегодного ужина с президентским пулом

Без объяснения причин

трамп kontinentusa.comПрезидент США Дональд Трамп отказался от ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA). Об этом в воскресенье он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Трамп предпочел не комментировать причины своего отказа. Он также пожелал участникам ужина хорошего вечера.

Традиционный ужин WHCA, который собирает сотрудников СМИ, знаменитостей и политиков, пройдет в Вашингтоне в апреле этого года. Ранее на брифинг Белого дома не пропустили представителей нескольких американских СМИ, среди которых The New York Times, BBC и CNN. До этого Дональд Трамп обвинил журналистов в распространении ложных сведений. Ассоциация корреспондентов Белого дома существует с 1914 года.

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