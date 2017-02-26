Трамп отказался от ежегодного ужина с президентским пулом Без объяснения причин

Президент США Дональд Трамп отказался от ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA). Об этом в воскресенье он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Трамп предпочел не комментировать причины своего отказа. Он также пожелал участникам ужина хорошего вечера.

Традиционный ужин WHCA, который собирает сотрудников СМИ, знаменитостей и политиков, пройдет в Вашингтоне в апреле этого года. Ранее на брифинг Белого дома не пропустили представителей нескольких американских СМИ, среди которых The New York Times, BBC и CNN. До этого Дональд Трамп обвинил журналистов в распространении ложных сведений. Ассоциация корреспондентов Белого дома существует с 1914 года.