Уайлдер подтвердил звание чемпиона мира по боксу по версии WBС Он обошел соперника в пятом раунде

Боксер Деонтей Уайлдер подтвердил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС). Он одержал победу в Бирмингеме, США, в воскресенье.

Американец смог одолеть своего соперника Джеральда Вашингтона техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, боксер увеличил количество своих побед до 38 (37 нокаутом).

Напомним, Уайлдер второй раз вышел на ринг после отмены боя с российским спортсменом Александром Поветкиным. Их поединок должен был состояться весной прошлого года в Москве. Однако он был отменен из-за положительной пробы на мельдоний Поветкина. Представители Уайлдэра настаивают на компенсации финансовых потерь, в том числе гонорара в $5 млн, российская сторона направила встречный иск с требованием возместить $34,5 млн.