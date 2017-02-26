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26.02.17 / 07:59 Новости / Россия и мир / Спорт

Уайлдер подтвердил звание чемпиона мира по боксу по версии WBС

Он обошел соперника в пятом раунде

Фото Frank Franklin/AP

Фото Frank Franklin/AP

Боксер Деонтей Уайлдер подтвердил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBС). Он одержал победу  в Бирмингеме, США, в воскресенье.

Американец смог одолеть своего соперника Джеральда Вашингтона техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, боксер увеличил количество своих побед до 38 (37 нокаутом).

Напомним, Уайлдер второй раз вышел на ринг после отмены боя с российским спортсменом Александром Поветкиным. Их поединок должен был состояться весной прошлого года в Москве. Однако он был отменен из-за положительной пробы на мельдоний Поветкина. Представители Уайлдэра настаивают на компенсации финансовых потерь, в том числе гонорара в $5 млн, российская сторона направила встречный иск с требованием возместить $34,5 млн.

По материалам: tass.ru

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