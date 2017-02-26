Украина утвердила доктрину информационной безопасности Цель – противостоять влиянию России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщили в интернет-представительстве главы государства накануне.

Одна из целей утвержденного документа – противостояние «разрушительному информационному влиянию» России. Также в доктрине отмечается необходимость уточнения принципов информационной политики государства.

В начале этого года украинский лидер заявлял о том, что Россия ведет «глобальную кибервойну». По словам Порошенко, это угроза для всего мира. В 2016 году представители Европарламента провели встречу по вопросу борьбы с информационной пропагандой, которая якобы ведется российскими СМИ. Добавим, президент России Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности в декабре прошлого года.