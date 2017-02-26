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26.02.17 / 23:27 Новости / Россия и мир

В Барселоне представили обновленную Nokia 3310

У нее появилась камера и цветной дисплей

В Барселоне на Всемирном мобильном конгрессе представили обновленную Nokia 3310. Это произошло в воскресенье.nokia

Новая модель оснащена двухмегапиксельной камерой, слотом для карты microSD и цветным дисплеем. Девайс имеет различные цветовые вариации: красная, желтая, серая и темно-синяя.

Добавим, что в число программ разработчики включили легендарную «Змейку». Кроме того, аккумулятор новой модели может продержаться рекордные 31 день, а в режиме разговора время работы составит 22 дня. Устройство будет стоить 49 евро и поступит в продажу в Европе к середине текущего года...

Напомним, что оригинальную модель выпустили в 2000 году. Тогда Nokia 3310 была продана в количестве 126 млн штук. Сейчас устройства выпускает компания HMD, которая имеет право использовать бренд Nokia в течение 10 лет.

По материалам: theverge.com
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