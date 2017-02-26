В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей Пострадали более 12 человек

Во время проведения парада в центре Нового Орлеана в толпу въехал автомобиль. Об этом передает агентство Associated Press в воскресенье.

Представители правоохранительных органов уже подтвердили информацию о 12 пострадавших. По некоторым данным, еще около двадцати человек обратились за помощью.

Полиция также не исключает, что число пострадавших может увеличиться. Инцидент произошел накануне вечером на шествии Krewe of Endymion. Очевидцы случившегося утверждают, что в толпу врезался пикап. Подозреваемого водителя задержала полиция, власти исключают вероятность теракта.