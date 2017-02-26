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26.02.17 / 02:24 Новости / Россия и мир

Власти Малайзии объявили результаты аутопсии Ким Чон Нама

Причина смерти – паралич, вызванный химическим веществом

Флаг КНДР Северная КореяМинистерство здравоохранения Малайзии рассказало о результатах аутопсии брата главы КНДР Ким Чон Нама. Накануне об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам медиков, причиной смерти стал сильный паралич, вызванный нервно-паралитическим веществом. Эти выводы подтвердили версию малазийской полиции об использовании запрещенного химического оружия VX.

Ранее следы от химического вещества были обнаружены на лице погибшего. Убийство Ким Чон Нам произошло в феврале этого года в Малайзии. Первое вскрытие тела не дало никаких результатов. Власти КНДР обвинили Малайзию в случившемся. После этого правительство Малайзии позволило закрыть посольство Северной Кореи на своей территории.

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