Власти Малайзии объявили результаты аутопсии Ким Чон Нама Причина смерти – паралич, вызванный химическим веществом

Министерство здравоохранения Малайзии рассказало о результатах аутопсии брата главы КНДР Ким Чон Нама. Накануне об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам медиков, причиной смерти стал сильный паралич, вызванный нервно-паралитическим веществом. Эти выводы подтвердили версию малазийской полиции об использовании запрещенного химического оружия VX.

Ранее следы от химического вещества были обнаружены на лице погибшего. Убийство Ким Чон Нам произошло в феврале этого года в Малайзии. Первое вскрытие тела не дало никаких результатов. Власти КНДР обвинили Малайзию в случившемся. После этого правительство Малайзии позволило закрыть посольство Северной Кореи на своей территории.