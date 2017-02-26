Япония намерена предложить международные стандарты для дронов В 2020 году

Япония планирует предложить единые международные стандарты для дронов. Об этом в воскресенье пишет газета Nikkei.

По информации издания, Япония намерена в 2020 году подать заявку во Всемирную организацию по стандартизации (ISO) на утверждение планов безопасности полетов дронов. Единые правила помогут снизить угрозу падения дронов и причинения ущерба.

Как пишет Nikkei, министерство экономики и торговли страны намерено начать совместную с японским аэрокосмическим агентством JAXA и Институтом передовой науки и технологий работу по совершенствованию полетов дронов. Согласно прогнозу экспертов, к 2020 году мировой рынок дронов достигнет $20,5 млрд. Это на 80% больше, чем показатель 2015 года.