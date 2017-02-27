АИЖК снизило ставки по всем ипотечным кредитам На 0,5 п.п.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) снизило ставки по всем ипотечным кредитам. Об этом в АИЖК сообщили в понедельник.

Ставки снизили на 0,5 п.п. Теперь ипотечный кредит АИЖК можно оформить по ставкам от 11,5% годовых. Для отдельных категорий заемщиков на покупку строящегося жилья ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п.п.

Отметим, ипотечный кредит АИЖК можно оформить через партнеров агенсттва более чем в 60 регионах России. Срок кредита составляет до 30 лет, сумма – до 20 млн рублей в Москве, Петербурге и Московской области. В других регионах — до 10 млн рублей.

Добавим, ранее в понедельнк о снижении ставок по ипотеке также сообщили банки ВТБ и «ВТБ24». Они снизят ставки на 1,1%.