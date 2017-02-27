Все новости

27.02.17 / 14:03 Новости / Россия и мир

На пост главы «Алросы» представят вице-президента Сбербанка Сергея Иванова

Решение примут на ближайшем заседании совета директоров

"Алроса" Сергей ИвановНа пост главы алмазодобывающей компании «Алроса» представят нынешнего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова, сына экс-главы администрации президента Сергея Иванова. Об этом в понедельник журналистам сообзил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее в понедельник от него же стало известно, что президент «Алросы» Андрей Жарков подал прошение об отставке. Это решение рассмотрят на ближайшем заседании совета директоров компании. Его дата пока не названа.

Напомним, об увольнении Жаркова СМИ со ссылкой на источники сообщили неделю назад. Жарков возглавлял компанию последние два года. «Коммерсант» называл причиной ухода Жаркова с поста разногласия с Минфином. Кроме того, президент «Алросы» не мог найти взаимопонимания с некоторыми акционерами из РФ и Якутии, сообщал источник.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017