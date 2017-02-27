На пост главы «Алросы» представят вице-президента Сбербанка Сергея Иванова Решение примут на ближайшем заседании совета директоров

На пост главы алмазодобывающей компании «Алроса» представят нынешнего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова, сына экс-главы администрации президента Сергея Иванова. Об этом в понедельник журналистам сообзил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее в понедельник от него же стало известно, что президент «Алросы» Андрей Жарков подал прошение об отставке. Это решение рассмотрят на ближайшем заседании совета директоров компании. Его дата пока не названа.

Напомним, об увольнении Жаркова СМИ со ссылкой на источники сообщили неделю назад. Жарков возглавлял компанию последние два года. «Коммерсант» называл причиной ухода Жаркова с поста разногласия с Минфином. Кроме того, президент «Алросы» не мог найти взаимопонимания с некоторыми акционерами из РФ и Якутии, сообщал источник.