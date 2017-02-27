«Балтийский завод» построит три атомных ледокола для ЯНАО «Арктику» передадут в 2017 году

«Балтийский завод – Судостроение» построит атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» для Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом правительство ЯНАО сообщило в понедельник.

Завершение строительства «Арктики» запланировано на 2017 год. Ввод в эксплуатацию «Сибири» намечен на 2020 год, «Урала» — на 2021 год. Это будут самые большие и самые мощные атомные ледоколы в мире, отметили в правительстве ЯНАО.

Атомные ледоколы будут сопровождать караваны судов, перевозящих углеводородное сырье с местных месторождений в Азиатско-Тихоокеанский регион. Они смогут пробивать лед толщиной до трех метров в арктических водах и устьях полярных рек.

Отметим, «Балтийский завод» основан в 1856 году в Петербурге. Это 100% дочерняя компания государственной «Объединенной судостроительной корпорации». Предприятие строит надводные корабли, суды ледового класса, а также изделия судовой энергетики и машиностроения.