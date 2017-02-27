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27.02.17 / 14:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Банк «Россия» предоставит АО «Гражданское» кредит на благоустройство Петербурга

На сумму в 130 млн рублей

россия кредит

Фото АБН

Банк «Россия» одобрил предоставление невозобновляемой кредитной линии для дорожно-эксплуатационного предприятия АО «Гражданское» на комплексное благоустройство районов Петербурга. Об этом в финансовом учреждении сообщили в понедельник.

Сумма кредит составляет 130 млн рублей. Средства направят на исполнение контрактов по комплексной уборке и содержанию дорог Калининского, Красногвардейского и Невского районов. Санкт-Петербурга. Срок кредитования составит 24 месяца.

Отметим, в декабре банк «Россия» заключил договор с АО «Гражданское» о перечислении зарплаты сотрудников предприятия на счета карт «Мир». Для этих целей было выпущено свыше 450 карт «Мир».

Добавим, чистая прибыль банка «Россия» достигла 4 млрд рублей по итогам минувшего года. Активы банка на 1 января 2017 года составили 736 млрд рублей.

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