Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией Для граждан Грузии, которые отправляются до 90 дней в течение 180 дней

Совет Европы одобрил введение безвизового режима с Грузией. Заседание прошло в понедельник.

Либерализация визового режима распространится на тех граждан Грузии, которые отправляются в Евросоюз на срок до 1,5 месяцев в течение полугода. Также Совет Евросоюза согласился с механизмом приостановки безвизового режима с третьими странами.

Ранее в феврале глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может получить безвизовый режим к июлю 2017 года. Одобрить новый режим могут уже в конце весны. Первым этапом введения безвиза для Украины должен был стать механизм приостановки действующего режима с третьими странами. Именно его приняли в понедельник.