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27.02.17 / 12:56 Новости / Политика / Россия и мир

Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией

Для граждан Грузии, которые отправляются до 90 дней в течение 180 дней

Безвизовый режим с ГрузиейСовет Европы одобрил введение безвизового режима с Грузией. Заседание прошло в понедельник.

Либерализация визового режима распространится на тех граждан Грузии, которые отправляются в Евросоюз на срок до 1,5 месяцев в течение полугода. Также Совет Евросоюза согласился с механизмом приостановки безвизового режима с третьими странами.

Ранее в феврале глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может получить безвизовый режим к июлю 2017 года. Одобрить новый режим могут уже в конце весны. Первым этапом введения безвиза для Украины должен был стать механизм приостановки действующего режима с третьими странами. Именно его приняли в понедельник.

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