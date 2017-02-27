Более четверти россиян хотели бы открыть свой бизнес – опрос Свыше половины не верят в возможность ведения честного бизнеса в России

Более четверти жителей России (27%) хотели бы открыть собственный бизнес. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованные в понедельник.

При этом 56% респондентов не верят в возможность ведения честного бизнеса в России. С 2007 года этот показатель снизился на 13 % (в 2007 году – 69%). Кроме этого, 93% опрошенных положительно относятся к предпринимательству.

Отметим, опрос провели 21-22 февраля этого года. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов.