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27.02.17 / 13:03 Новости / Общество / Россия и мир

Более четверти россиян хотели бы открыть свой бизнес – опрос

Свыше половины не верят в возможность ведения честного бизнеса в России

бизнес опросБолее четверти жителей России (27%) хотели бы открыть собственный бизнес. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения, обнародованные в понедельник.

При этом 56% респондентов не верят в возможность ведения честного бизнеса в России. С 2007 года этот показатель снизился на 13 % (в 2007 году – 69%). Кроме этого, 93% опрошенных положительно относятся к предпринимательству.

Отметим, опрос провели 21-22 февраля этого года. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

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