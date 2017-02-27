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27.02.17 / 10:30 Новости / Россия и мир

Brent на бирже выросла на 0,8%

Баррель стоит $56,4

Нефть на биржеНефть марки Brent выросла на бирже на 0,8%. По фиксингу на 10:10 по московскому времени в понедельник баррель эталонной марки стоит на Межконтинентальной бирже $56,4.

Нефть сорта WTI тоже растет в цене. На то же время цена одного барреля составляет $54,3, рост на 0,6%.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отметил, что в Азии 27 февраля нефть дорожает. В связи с этим торги открываются снижением по доллару и евро. Однако давление на рынок вырастет в начале апреля. Пока что положительно на рынок влияют несколько факторов – восстановление экономики, инвестиционная привлекательность рубля, налоговый период и стабильность цен на нефть.

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