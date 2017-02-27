Британия может ограничить передвижение граждан ЕС Планируют ввести пятилетние рабочие визы

Британия может ограничить передвижение граждан ЕС. Об этом в воскресенье объявила министр внутренних дел страны Эмберр Радд.

По словам министра, правительство намеревается вырабатывать предельно взвешенную миграционную политику и рассматривать все возможные альтернативы сложившейся ситуации. Для этого власти собираются сотрудничать с представителями бизнеса и работодателями. Эмберр Радд подчеркнула, что Великобритания покончит со свободой передвижения, существующей в том виде, в котором с ней знакомы в Евросоюзе.

Также политик подтвердила данные об изменении миграционного законодательства. Поправки предусматривают введение рабочих виз для граждан ЕС сроком на пять лет, а также отмену социальных пособий для тех, кто прибудет в Британию.

Напомним, парламент Великобритании рассматривает проект о выходе страны из состава Евросоюза. Ранее документ был одобрен Палатой общин. В понедельник Палата лордов приступит к рассмотрению проекта. Премьер-министр Тереза Мэй обещала запустить процесс выхода Британии из ЕС до конца марта 2017 года.