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27.02.17 / 01:47 Новости / Политика / Россия и мир

Британия может ограничить передвижение граждан ЕС

Планируют ввести пятилетние рабочие визы

Brexit

Фото scoopnest.com

Британия может ограничить передвижение граждан ЕС. Об этом в воскресенье объявила министр внутренних дел страны Эмберр Радд.

По словам министра, правительство намеревается вырабатывать предельно взвешенную миграционную политику и рассматривать все возможные альтернативы сложившейся ситуации. Для этого власти собираются сотрудничать с представителями бизнеса и работодателями. Эмберр Радд подчеркнула, что Великобритания покончит со свободой передвижения, существующей в том виде, в котором с ней знакомы в Евросоюзе.

Также политик подтвердила данные об изменении миграционного законодательства. Поправки предусматривают введение рабочих виз для граждан ЕС сроком на пять лет, а также отмену социальных пособий для тех, кто прибудет в Британию.

Напомним, парламент Великобритании рассматривает проект о выходе страны из состава Евросоюза. Ранее документ был одобрен Палатой общин. В понедельник Палата лордов приступит к рассмотрению проекта. Премьер-министр Тереза Мэй обещала запустить процесс выхода Британии из ЕС до конца марта 2017 года.

По материалам: itv.com
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