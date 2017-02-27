Холдинг «БТК» поставит одежду для Петербургского международного экономического форума Подписал соглашение с «Росконгрессом»

Холдинг «БТК» поставит одежду для волонтеров и временного персонала Петербургского международного экономического форума. Компания сообщила об этом в понедельник.

«БТК» заключил соответствующее соглашение с фондом «Росконгресс». Теперь петербургский холдинг легкой промышленности будет поставлять одежду также для Российского инвестиционного форума, Международного арктического форума и Восточного экономического форума. Кроме того, компания поставит фирменные ветровки для представителей СМИ.

Отметим, холдинг «БТК» — крупнейшая в России компания легкой промышленности, специализирующая на создании одежды для различных отраслей бизнеса. Предприятия расположены в Петербурге, Ленинградской области, а также в других регионах России, Южной Осетии и Беларуси.

Добавим, 21-й Петербургский экономический форум пройдет 1-3 июня. На него планируют выделить 51,1 млн рублей.