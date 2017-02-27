Центр по примирению оказал помощь 3,8 тыс. гражданам Сирии за сутки Доставили 6,2 тонны гуманитарных грузов

Центр по примирению оказал помощь 3,8 тыс. гражданам Сирии за сутки. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

Центр по примирению проводил гуманитарные мероприятия в трех населенных пунктах Сирии. Жителям Алеппо российские военные за сутки передали три тыс. порций горячей пищи и одну тонну хлеба. В населенных пунктах Хамидия и Дахият-Аль-Асад граждане получили 300 и 500 продуктовых наборов соответственно. Всего за сутки доставили 6,2 тонны гуманитарной помощи.

Напомним, Центр по примирению Сирийской Арабской Республики начал свою деятельность с февраля 2016 года. Ежедневно Центр оказывает продовольственную, медицинскую и иные виды помощи жителям САР. Информация о результатах проведенных акций каждый день публикуется на сайте Центра по примирению.