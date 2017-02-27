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27.02.17 / 05:54 Новости / Общество / Россия и мир

Центр по примирению оказал помощь 3,8 тыс. гражданам Сирии за сутки

Доставили 6,2 тонны гуманитарных грузов

Фото un.org

Фото un.org

Центр по примирению оказал помощь 3,8 тыс. гражданам Сирии за сутки. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

Центр по примирению проводил гуманитарные мероприятия в трех населенных пунктах Сирии. Жителям Алеппо российские военные за сутки передали три тыс. порций горячей пищи и одну тонну хлеба. В населенных пунктах Хамидия и Дахият-Аль-Асад граждане получили 300 и 500 продуктовых наборов соответственно. Всего за сутки доставили 6,2 тонны гуманитарной помощи.

Напомним, Центр по примирению Сирийской Арабской Республики начал свою деятельность с февраля 2016 года. Ежедневно Центр оказывает продовольственную, медицинскую и иные виды помощи жителям САР. Информация о результатах проведенных акций каждый день публикуется на сайте Центра по примирению.

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