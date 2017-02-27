Дэмиен Шазелл получил «Оскар» за режиссуру Его звездной работой стал фильм «Ла-Ла Лэнд»

Дэмиен Шазелл получил «Оскар» как лучший режиссер. Это произошло в понедельник.

Члены Американской киноакадемии вручили Дэмиену Шазеллу кинопремию «Оскар» и звание лучшего режиссера года. Его звездной работой стал фильм-мюзикл «Ла-Ла Лэнд». В этом году Шазелла второй раз номинировали на оскар. Предыдущая номинация была в 2015 году за сценарий к драме «Одержимость».

«Ла-Ла Лэнд» считался фаворитом этой церемонии. Фильм получил рекордные 14 номинаций. Кроме того, Эмма Стоун, сыгравшая в фильме Шазелла главную роль, также получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Напомним, церемония премии «Оскар» считается главной кинематографической премией. Ежегодно члены Американской киноакадемии вручают награды за лучшие фильмы в различных номинациях. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.