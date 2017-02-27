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27.02.17 / 11:27 Новости / Политика / Россия и мир

ДНР и ЛНР намерены ввести внешнее управление на украинских предприятиях

Если Украина не снимет блокаду Донбасса

ДНР и ЛНР

Фото: news.bigmir.net

Главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили о том, что вводят внешнее управление на украинских предприятиях, работающих на территории республик. Об этом в понедельник сообщили Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Внешнее управление введут с 1 марта. Оно подразумевает переориентацию производственных процессов на рынок России и других стран. Это решение могут изменить, если будет снята блокада Донбасса.

Напомним, из региона приостановлены поставки угля. С 25 января заблокирована железная дорога Луганск-Попасная.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории России признаны действительными паспорта провозглашенных ДНР и ЛНР. Эта мера временная, подчеркивается в указе.

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