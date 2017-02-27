Эксперт призвал НАТО и Россию договориться о нейтральном статусе Восточной Европы Как минимум, в вопросах членства в организациях

Эксперт вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон призвал НАТО и Россию договориться о нейтральном статусе Восточной Европы. Информацию опубликовали в понедельник.

По мнению эксперта, в России рассматривают НАТО как оскорбление и обман бывшего врага, который стоит у границ. Он считает, что необходимо выработать соглашение для нейтральных стран Восточной Европы, как минимум, в вопросах формального членства в организациях межгосударственной обороны.

О’Хэнли полагает, что Финляндия, Швеция, Молдова, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Кипр, Сербия и, вероятно, некоторые другие балканские страны должны сохранять нейтралитет, а Россия и НАТО обеспечивать им защиту. Переговоры должны начаться в НАТО, после этого включить нейтральные государства, а затем начать диалог с Россией. Эксперт считает, что только такая вызывающая идея может дать Дональду Трампу шанс на налаживание российско-американских отношений.