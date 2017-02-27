Все новости

27.02.17 / 05:26 Новости / Политика / Россия и мир

Эксперт призвал НАТО и Россию договориться о нейтральном статусе Восточной Европы

Как минимум, в вопросах членства в организациях

нато1Эксперт вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон призвал НАТО и Россию договориться о нейтральном статусе Восточной Европы. Информацию опубликовали в понедельник.

По мнению эксперта, в России рассматривают НАТО как оскорбление и обман бывшего врага, который стоит у границ. Он считает, что необходимо выработать соглашение для нейтральных стран Восточной Европы, как минимум, в вопросах формального членства в организациях межгосударственной обороны.

О’Хэнли полагает, что Финляндия, Швеция, Молдова, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Кипр, Сербия и, вероятно, некоторые другие балканские страны должны сохранять нейтралитет, а Россия и НАТО обеспечивать им защиту. Переговоры должны начаться в НАТО, после этого включить нейтральные государства, а затем начать диалог с Россией. Эксперт считает, что только такая вызывающая идея может дать Дональду Трампу шанс на налаживание российско-американских отношений.

По материалам: wsj.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017