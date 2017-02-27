ФИФА завершила проверку стадиона на Крестовском острове Есть моменты, которые нужно доделать

Инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФа) завершила проверку стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Визит на арену прошел в понедельник.

Комиссия выразила удовлетворение проделанной работой по подготовке нового стадиона к Чемпионату мира по футболу. На арене остались «моменты, которые следует доделать», отметил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Петербург пообещал завершить работы к июню. В частности, вибрацию поля устранят в течение двух недель.

Напомним, летом 2017 года в Петербурге пройдет Кубок конфедераций. С 14 июня по 15 июля 2018 года – Чемпионат мира по футболу.

Первое мероприятие на стадионе прошло 11 февраля. Концертную программу «Первый посетитель» увидели 10 тыс. человек. Второе мероприятие – фестиваль «Радио Зенит» — состоялось 22 февраля. В нем участвовали 35 тыс. зрителей.