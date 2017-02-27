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27.02.17 / 09:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Fort Group продал долю в «Деловом Петербурге»

Главному редактору

"Деловой Петербург"Девелоперская компания Fort Group продала 99% собственных акций ИД "Деловой Петербург". Об этом в понедельник об этом заявил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

Он сообщил, что акции проданы главному редактору «ДП» Максиму Васюкову с рассрочкой. Стоимость сделки Левченко назвать отказался. Еще 1% акций остался за Fort Group для обеспечения выплат за переданные акции.

Левченко объяснил продажу «ДП» попытками оказать влияние на СМИ через акционеров. «Понимаю, поверить трудно, но, принимая решение о продаже «ДП», мы преследовали единственную цель: сохранить независимость уникального медиа от любых посягательств. В том числе, и наших собственных», — сказал бизнесмен, комментируя сделку.

Отметим, при этом 20% «Делового Петербурга» продолжает владеть шведская Bonnier Group. Ранее компания владела 100% акций, однако из-за закона об ограничении иностранного капитала в российских СМИ группе пришлось продать 80% акций. Это произошло в конце 2015 года, покупателем выступили как раз Fort Group. В 2016 году прибыль «ДП» выросла в два раза год к году.

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