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27.02.17 / 07:34 Новости / Политика / Россия и мир

Генсек Совбеза Японии приедет в США на встречу с советником Трампа по безопасности

Темой обсуждения может стать ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 

Фото: aftershock.su

Фото: aftershock.su

Генеральный секретарь Совета безопасности Японии Сётаро Яти приедет в США на встречу с советником президента США по безопасности Гербертом Макмастером. Об этом в понедельник сообщил глава японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По словам Ёсихидэ Суга, визит Яти пройдет с 27 февраля по 1 марта. Центральной темой обсуждения может стать ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Суга заверил, что прежде всего Яти и Макмастер будут работать в продолжение итогов прошедшей накануне встречи Дональда Трампа и Синдзо Абэ. Необходимость визита Яти возникла для установления контакта с новым советником США по безопасности.

Напомним, советник Трампа по безопасности являлся Майкл Флинн. Он ушел в отставку в начале февраля. Это произошло из-за публикации в СМИ факта обсуждения Флинном и российским послом Кисляком антироссийских санкций. Российская сторона заявляла, что предмет разговора был изложен американскими медиа неправильно.

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